Protección Civil estatal de Querétaro reporta 60 incendios del fin de semana

Querétaro, Querétaro, a 3 de marzo de 2026.- El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Querétaro, Javier Amaya Torres, informó que durante el pasado fin de semana se registraron hasta 60 incendios en distintos puntos de la entidad, los cuales fueron de distintas magnitudes, principalmente en zonas cerriles y pastizales, principalmente en los municipios de Querétaro y El Marqués.

“Hemos tenido muchísima actividad en todo el estado, en la zona metropolitana tuvimos bastantes incendios, en la zona norte del municipio de Querétaro y en la zona norte también del municipio de El Marqués”, dijo.

Mencionó que también se reportaron incendios en los municipios de Tequisquiapan y Amealco de Bonfil, mientras que en Huimilpan se registraron dos incendios de diferentes magnitudes el pasado domingo.

Ante este panorama, reconoció que, con el inicio de la temporada de altas temperaturas, Protección Civil se mantiene en alerta por el incremento de incendios, particularmente los de tipo forestal, por lo que llamó a la población a evitar quemas y reportar cualquier conato de incendio a las autoridades.