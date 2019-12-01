Protección Civil de El Marqués refuerza vigilancia en cuerpos de agua 

El Marqués, Querétaro, a 23 de marzo de 2026.- El coordinador municipal de Protección Civil de El Marqués, Alejandro Vázquez Mellado Larracoechea, informó que el municipio implementó un operativo especial durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026 para prevenir casos de ahogamiento en presas y bordos.

Explicó que estos cuerpos de agua funcionan como vasos reguladores destinados al almacenamiento y aprovechamiento agrícola y ganadero, conforme a las políticas de operación establecidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y debido a su naturaleza, no se permiten actividades recreativas ni acuáticas.

"El agua de los bordos y presas es para almacenamiento y regulación del agua, para el aprovechamiento agrícola y ganadero, no para otro tipo de actividad. Existe vegetación, fango, existen redes, es decir, son exclusivamente para esto, no para realizar otro tipo de actividad acuática, ni en moto, ni nadando, ni pescando, ni ningún otro tipo”, dijo.

Señaló que, tras una revisión realizada días antes del periodo vacacional en la presa de Los Pirules, se detectaron profundidades cercanas a los 20 metros, además de condiciones de riesgo como vegetación, fango y redes internas, lo que incrementó el peligro para las personas.

Indicó que el operativo incluyó recorridos de vigilancia y la colocación de señalamientos visibles como parte de la campaña “No seas tú el próximo”, con la finalidad de informar a la población sobre los riesgos de ingresar a estos cuerpos de agua. Recordó que los puntos con mayor afluencia fueron la presa de Los Pirules, El Carmen y el bordo Panza del Diablo.

Destacó que, aunque en la última década no se registraron casos de ahogamiento, en años anteriores ocurrió el fallecimiento de una menor de edad durante el Domingo de Resurrección, hecho que reforzó la importancia de mantener las medidas preventivas.

Reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar las indicaciones de Protección Civil y de la Policía Municipal, en especial durante el Sábado de Gloria, a fin de evitar accidentes y proteger la vida.