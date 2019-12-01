Protección Civil atiende afectaciones por apagón en la colonia Primo Tapia tras fuerte lluvia

Protección Civil atiende afectaciones por apagón en la colonia Primo Tapia tras fuerte lluvia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 22:01:57
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Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que ya se encuentra realizando labores de atención y monitoreo luego de que la intensa lluvia registrada la tarde de este viernes provocara un corto circuito que derivó en un apagón en la colonia Primo Tapia y zonas aledañas. 

Personal de la dependencia se trasladó de manera inmediata a la zona para verificar las condiciones y brindar apoyo a la población, además de realizar una evaluación de posibles riesgos derivados de las precipitaciones.

Por lo que respecta a la caída del cable guía del teleférico provocada por las fuertes lluvias, también se informa a la población que no hay riesgo alguno, y que se trabaja de forma permanente para retirarlo de la zona. 

Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que mantiene comunicación permanente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito de que el suministro de energía eléctrica sea restablecido a la brevedad y se atienda el incidente con oportunidad.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener precauciones durante el temporal de lluvias, evitar acercarse a cables o instalaciones eléctricas dañadas y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.

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