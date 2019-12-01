Propone Xóchitl Ruiz eliminar la ratificación de quejas ante la CEDH para frenar trabas burocrática

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Con el objetivo de garantizar un acceso más ágil y efectivo a la defensa de los derechos humanos, la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar los artículos 88 y 94 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, a fin de eliminar el requisito de ratificación de las quejas dentro de los cinco días posteriores a su presentación.

La legisladora señaló que la protección de los derechos humanos es un pilar fundamental del Estado de Derecho, por lo que los mecanismos institucionales deben ser accesibles, sencillos y efectivos, tal como lo establece la propia normativa estatal y los estándares internacionales en la materia. Subrayó que ningún procedimiento administrativo debe convertirse en un obstáculo para quienes buscan justicia.

Actualmente, la legislación obliga a que las personas que interponen una queja ante la Comisión deban ratificarla en un plazo determinado, lo que en la práctica representa una formalidad que puede frenar el trámite y limitar el acceso a la protección institucional, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad o que enfrentan barreras geográficas, económicas o sociales.

“La Comisión debe actuar con inmediatez y con las mínimas formalidades. No podemos permitir que un requisito administrativo se convierta en una barrera para quienes buscan defender sus derechos”, sostuvo la diputada Xóchitl Ruiz al presentar su propuesta en sesión este miércoles ante el Pleno de la LXXVI Legislatura Local.

La iniciativa plantea que la queja pueda presentarse de manera oral, escrita, digital, telefónica, en lenguas indígenas o en lenguaje de señas, manteniendo la prohibición de denuncias anónimas y conservando la facultad de la Comisión para requerir información adicional cuando resulte necesario para la integración del expediente.

En ese sentido, destacó que eliminar la ratificación permitirá evitar que quejas válidas sean desechadas por motivos meramente formales, reducir cargas administrativas innecesarias, fortalecer la legitimidad y credibilidad de la Comisión, y facilitar el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan.

La reforma propuesta armoniza la legislación michoacana con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a un recurso sencillo y efectivo ante violaciones a derechos fundamentales.

Con esta iniciativa, la diputada afirmó que el Congreso del Estado tiene la oportunidad de consolidar una Comisión más cercana, eficiente y garante de que el acceso a la defensa de los derechos humanos en Michoacán sea real, sin obstáculos innecesarios.