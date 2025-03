Propone Sandra Arreola sanciones para autoridades por revictimización en casos de violencia de género

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2025.- Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de justicia y reparación integral para las mujeres víctimas de violencia de género, la diputada Sandra Arreola Ruiz del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo.

“La violencia de género es un problema grave y persistente en la sociedad, que afecta a miles de mujeres y niñas cada año.

La emisión de la alerta de violencia de género es un reconocimiento oficial de la gravedad de esta problemática y la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger a las víctimas y prevenir futuras violaciones de derechos humanos", dijo.

Arreola Ruiz señaló que, a nivel nacional, el porcentaje de impunidad en casos de homicidio doloso contra mujeres alcanza el 93%. En Michoacán, durante el año 2023, se registraron 14 casos de muertes violentas de mujeres, de los cuales solo uno fue investigado como feminicidio.

"Las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia nos han fallado a las mujeres.

Nos fallan cuando no atienden nuestras denuncias, no protegen a las víctimas y no garantizan procesos judiciales efectivos", denunció.

Subrayó que en algunos casos, la negligencia de las autoridades no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también debilita la confianza de la sociedad en las instituciones. "La omisión de sancionar a las autoridades responsables de garantizar la seguridad y justicia perpetúa un sistema de impunidad que legitima la violencia de género", agregó.

La iniciativa presentada por la diputada Arreola Ruiz busca adicionar una fracción VI al artículo 59 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el fin de establecer la obligación de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.

Esta reparación no se limitará a compensaciones económicas, sino que incluirá la investigación y sanción de las autoridades omisas o negligentes, así como la implementación de políticas públicas para prevenir la repetición de estos delitos.

Además, la iniciativa propone la creación de políticas públicas enfocadas en la prevención y no repetición de la violencia de género, diseñadas desde la perspectiva y vivencias de las propias mujeres. "La verdadera reparación no solo está en las leyes, sino en cada acto que nos devuelva la certeza de que nuestra vida, nuestra dignidad y nuestra voz importan", expresó la diputada.