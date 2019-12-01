Propone Grecia Aguilar Mercado reforma para reconocer e incluir a personas de talla baja en la Constitución de Michoacán

Propone Grecia Aguilar Mercado reforma para reconocer e incluir a personas de talla baja en la Constitución de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 18:01:35
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Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- Con el objetivo de garantizar la inclusión plena y eliminar las barreras que enfrentan las personas de talla baja, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma constitucional durante la sesión de este miércoles.

La propuesta fue impulsada de manera conjunta con su compañero de bancada, el diputado Toño Carreño, con quien coincidió en la necesidad de avanzar hacia un marco legal que reconozca y atienda de manera efectiva a este sector de la población.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que miles de personas en México enfrentan diariamente obstáculos que limitan su autonomía, no por su condición, sino por un entorno que no está diseñado para incluirlas. “No es la estatura la que limita, es la falta de condiciones adecuadas lo que excluye”, subrayó.

La iniciativa plantea reconocer expresamente en la Constitución que la talla baja no debe ser motivo de discriminación, así como establecer la obligación del Estado de garantizar accesibilidad, inclusión y condiciones dignas.

Grecia Aguilar Mercado explicó que la propuesta contempla medidas concretas, como la implementación de ajustes razonables en espacios públicos y privados, incluyendo herramientas como el escalón universal, que puede representar autonomía y dignidad para miles de personas. Asimismo, impulsa el diseño de políticas públicas específicas en educación, salud, empleo y movilidad.

La diputada también señaló la importancia de generar información estadística precisa sobre esta población, al advertir que la falta de datos impide dimensionar y atender adecuadamente sus necesidades. “Lo que no se mide, no se atiende, y lo que no se nombra, no se reconoce”.

De igual forma, destacó la necesidad de avanzar hacia un modelo de ciudades inclusivas, diseñadas desde la perspectiva de quienes han sido históricamente excluidos, bajo el enfoque de construir espacios funcionales “desde los 95 centímetros”.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria enfatizó que esta iniciativa representa una apuesta por un Michoacán más justo e incluyente. “La inclusión no es un favor, es un derecho. Este Congreso tiene la oportunidad de dar un paso firme hacia una igualdad real, que se viva todos los días en la vida pública”.

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