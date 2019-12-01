Propone gobernador de Michoacán desaparecer policías municipales y que Guardia Nacional asuma funciones

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 13:42:34

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó la posibilidad de desaparecer las policías municipales en todo el país y que la Guardia Nacional asuma las funciones de seguridad a nivel nacional.

En entrevista, el mandatario estatal llamó al análisis sobre el actuar de las policías municipales y señaló que se requiere un debate sobre si están cumpliendo su objetivo o si operan bajo la directriz de la delincuencia organizada.

"En un momento dado debería quizás pensar en que desaparezcan las policías municipales de todo el país y que la Guardia Nacional asuma funciones de policías nacionales en todo el país. Esto lo platiqué en su momento con la presidenta Claudia Sheinbaum. Con la capacidad, la fuerza, la territorialidad que tiene ya la Guardia Nacional en todos los estados, incluyendo Michoacán", declaró Ramírez Bedolla.

Adelantó que habrá más detenciones de policías locales vinculados con la delincuencia organizada en los próximos días, pero que se reservarán los detalles para no entorpecer las investigaciones.

El gobernador destacó las detenciones recientes de mandos policiales como el director y subdirector de la Policía Municipal de Zacapu por su posible participación en la emboscada que costó la vida a cinco elementos de la Guardia Civil, ocurrida hace unos días.

"Hemos detectado tanto elementos propios de policías municipales, pero también hemos detectado quién se hace pasar por policía municipal sin ser elemento de la policía municipal. Estamos investigando y estamos dando resultados en ese sentido", señaló.

Cuestionado sobre si las investigaciones se extenderán a presidentes municipales, Ramírez Bedolla respondió: "En el tema de justicia no hay nadie intocable, no hay nadie que esté fuera del alcance de la justicia. La investigación está en curso, es una investigación muy amplia y estamos actuando conforme a derecho".

El gobernador detalló que existe una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Omar García Harfuch, la Fiscalía del Estado, el vicefiscal encargado del despacho, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Cruz.