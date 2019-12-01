Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre del 2026.– Para evitar que las mujeres y sus hijos sean obligados a abandonar sus hogares a consecuencia de la violencia familiar, la diputada por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández propuso reformar el artículo 260 del Código Familiar de Michoacán, a fin de eliminar el requisito de denuncia penal previa para ordenar la salida inmediata del agresor del domicilio conyugal durante los procedimientos de divorcio.

La legisladora por el Distrito 05, con cabecera en Paracho, planteó que los jueces familiares dicten de oficio y en un plazo máximo de 24 horas las órdenes de protección, bastando la manifestación de la víctima bajo protesta de decir verdad o la existencia de indicios de riesgo, independientemente de quién sea propietario del inmueble.

“La palabra de una mujer que pide auxilio ante un juez familiar debe bastar para activar la protección del Estado”, expresó la diputada, al señalar que, de acuerdo con las cifras del INEGI citadas en su iniciativa, el 90.8 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de pareja en Michoacán no presenta una denuncia penal.

La iniciativa contempla garantizar la permanencia segura de las víctimas en sus hogares, proteger sus bienes y documentos personales, así como disponer del auxilio de la fuerza pública para ejecutar la medida. Una vez garantizada su seguridad, el juez deberá dar vista al Ministerio Público y a las autoridades especializadas.

“Ninguna niña, ningún niño y ninguna madre michoacana debe volver a dormir en la calle por culpa de un requisito legal absurdo. Quien rompe la paz del hogar con violencia es quien debe salir de él, hoy y siempre”, puntualizó Erendira Isauro Hernández, al solicitar que la iniciativa sea atendida de manera prioritaria.