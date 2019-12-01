Propone diputada Tere Herrera garantizar asistencia social para personas con enfermedades raras en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 09 de Julio del 2026.- Las y los michoacanos deben vivir con igualdad de oportunidades, acceso a la justicia social y a servicios de salud de calidad, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa de reforma al artículo 5° de la Ley de Asistencia Social de Michoacán.

Herrera Maldonado explicó que al incorporar en la ley como “sujetos de atención” a las personas con enfermedades o condiciones raras de salud, podrán acceder a una atención integral y oportuna.

“Ninguna persona debe quedar excluida de la protección institucional por el simple hecho de padecer una enfermedad poco frecuente. Solo al establecerlo en las leyes podremos garantizar que las y los michoacanos, independientemente de su edad, género, lugar de residencia o condición de salud, vivan con dignidad, igualdad de oportunidades y con justicia social”.

La legisladora indicó que en México se estima que alrededor de 8 millones de personas viven con alguna enfermedad rara, por lo que es indispensable generar condiciones equitativas y dignas para estos pacientes y sus familias.

“En la Ley de Asistencia Social del Estado de Michocán de Ocampo no se contempla de manera expresa a las personas que viven con enfermedades raras o condiciones raras de salud como sujetos de atención de los servicios de asistencia social. Esta omisión normativa genera un vacío que limita la posibilidad de diseñar programas específicos de apoyo, acompañamiento, orientación, rehabilitación, asistencia psicológica y fortalecimiento familiar dirigidos a este sector de la población”.

Recalcó que con esta iniciativa se permitirá a las autoridades estatales y municipales desarrollar acciones orientadas a:



•⁠ ⁠Brindar orientación y acompañamiento integral a pacientes y familiares.



•⁠ ⁠Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional con el sector salud, los sistemas DIF y las organizaciones de la sociedad civil.