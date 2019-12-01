Propone Adriana Campos Huirache deducir del ISR cuotas de inscripción y reinscripción escolar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 17:54:17

Morelia, Michoacán, a 4 de octubre de 2026.- Que las familias puedan deducir del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los gastos que realizan por concepto de inscripción y reinscripción escolar es el objetivo de la iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso del Estado por la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXXVI Legislatura.

La propuesta busca adicionar una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incorporar como deducción personal los pagos correspondientes a inscripción y reinscripción realizados en instituciones educativas privadas de nivel básico a medio superior que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Adriana Campos expuso que los gastos educativos representan una carga importante para las familias, mientras que actualmente la Ley del Impuesto sobre la Renta no contempla de manera específica una deducción por las cuotas de inscripción o reinscripción.

La iniciativa plantea que este beneficio pueda aplicarse a los pagos realizados por el contribuyente para sí mismo, su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, así como para sus ascendientes o descendientes en línea recta.

De acuerdo con la propuesta, los montos máximos deducibles por alumno serían establecidos por el Servicio de Administración Tributaria para cada nivel educativo mediante reglas de carácter general.

La legisladora sustentó su planteamiento en el impacto que tienen los gastos educativos sobre la economía de los hogares. El documento refiere que entre 2022 y 2023 la matrícula de las escuelas particulares aumentó 10.15 por ciento, mientras que la matrícula de las escuelas públicas registró una disminución.

El planteamiento establece también mecanismos para acreditar los pagos, los cuales deberán realizarse mediante cheque nominativo, transferencias bancarias o tarjetas de crédito, débito o de servicios, además de contar con la documentación que reúna los requisitos fiscales correspondientes.

La propuesta presentada por la coordinadora priista contempla que el Congreso del Estado remita al Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta.