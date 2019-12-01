Propondrá Ernesto Núñez eliminar cobro en casetas cuando las filas superen los 200 metros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 18:30:39

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de evitar largas filas, reducir los tiempos de traslado y proteger la economía de las familias mexicanas, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, impulsará una iniciativa para que las casetas de las autopistas federales permitan el paso gratuito cuando los tiempos de espera superen los 10 minutos o las filas alcancen los 200 metros de longitud.

La propuesta busca poner fin a los congestionamientos excesivos en las plazas de cobro, donde miles de automovilistas enfrentan retrasos que afectan su economía, sus actividades cotidianas y la eficiencia del transporte.

Ernesto Núñez señaló que el pago de peaje debe corresponder a un servicio eficiente, por lo que consideró necesario establecer reglas claras que garanticen una circulación ágil y eviten que las personas usuarias paguen por permanecer detenidas durante largos periodos.

La iniciativa contempla que, cuando se presente cualquiera de estos dos supuestos, las casetas deberán levantar sus barreras y suspender temporalmente el cobro hasta que se recupere la fluidez vehicular.

Asimismo, propone que las empresas concesionarias mantengan habilitados todos los carriles durante los horarios de mayor afluencia, garanticen el funcionamiento del cobro electrónico e incorporen herramientas tecnológicas para supervisar en tiempo real las condiciones del tránsito.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, se plantea la instalación de sensores y cámaras vinculados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Guardia Nacional, además de sanciones que irían de las 2 mil a las 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En casos graves, la propuesta también contempla la posibilidad de iniciar procedimientos para revocar las concesiones.

El legislador federal destacó que estas medidas buscan beneficiar tanto a quienes utilizan diariamente las autopistas como al sector del autotransporte, al reducir pérdidas de tiempo, consumo innecesario de combustible y emisiones contaminantes.

Finalmente, Ernesto Núñez Aguilar reiteró la importancia de contar con autopistas más eficientes, seguras y con mejores condiciones de servicio, donde se respete el tiempo y la economía de las personas usuarias.

La iniciativa propone reformar los artículos 5 y 74, así como adicionar los artículos 17 Bis y 74 Quater de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.