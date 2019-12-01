Promueve Gobierno de Quiroga conferencia para fortalecer derechos de las personas adultas mayores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 21:47:35

Quiroga, Michoacán, a 12 de agosto 2025. – La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, invitó a la ciudadanía a participar en la conferencia “Mis Derechos”, un espacio de reflexión y aprendizaje enfocado en conocer, defender y ejercer los derechos de las personas adultas mayores.

La actividad se llevará a cabo el jueves 14 de agosto, a las 5:00 p.m., en la Sala de Expresidentes del Ayuntamiento de Quiroga, y está abierta a toda la ciudadanía. Es organizada por el Sistema DIF Municipal a través de la Estancia del Adulto Mayor.

González Sánchez resaltó que este tipo de encuentros buscan no sólo informar, sino empoderar a los hombres y mujeres mayores para que vivan con dignidad, seguridad y pleno ejercicio de sus derechos, fomentando a la vez una cultura de respeto y cuidado hacia este sector de la población.

“En Quiroga creemos que nuestras personas adultas mayores merecen toda la atención y acompañamiento. Reconocer y defender sus derechos es reconocer su historia y su aporte invaluable a nuestra comunidad”, señaló.

Por lo que, reiteró su invitación a que familias, cuidadores y ciudadanía en general se sumen a esta jornada formativa, que representa una oportunidad para aprender, compartir experiencias y fortalecer la inclusión social en el municipio.