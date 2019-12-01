Promueve diputada Grecia Aguilar Mercado las tradiciones de Zitácuaro y el consumo local

Zitácuaro, Michoacán, a 5 de abril de 2026.- Con el objetivo de preservar y fortalecer las tradiciones que dan identidad a las comunidades, como es su gastronomía, la diputada Grecia Aguilar Mercado, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura en el Congreso del Estado, visitó la tradicional Feria de la Conserva en el municipio de Zitácuaro, su tierra natal.

Durante su recorrido, la legisladora destacó la importancia de impulsar estas expresiones culturales que, además de representar la historia y el arraigo de las familias, generan economía local y promueven el talento de productoras y productores de la región.

En este marco, reconoció el trabajo de mujeres como la señora Yola, quien por más de 55 años ha dedicado su vida a la elaboración de frutas en conserva, un postre tradicional preparado con fruta cocida en almíbar, que puede disfrutarse solo o en las típicas tortas dulces de la región, manteniendo viva una tradición que ha pasado de generación en generación.

La diputada subrayó que actualmente son 14 familias quienes continúan con esta labor en Zitácuaro, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a consumir productos locales y apoyar a quienes mantienen vivas estas prácticas que forman parte del patrimonio cultural.

Asimismo, resaltó que la Feria de la Conserva no solo ofrece una amplia variedad de sabores como chilacayote, higo, calabaza y durazno, sino también artesanías y productos típicos elaborados en la región, convirtiéndose en un atractivo tanto para visitantes como para habitantes.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado reiteró la invitación a la población a visitar Zitácuaro, conocer sus tradiciones y contribuir al fortalecimiento de la economía local, asegurando que desde el Congreso del Estado continuará impulsando acciones que preserven la cultura y respalden a las familias michoacanas.