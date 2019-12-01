Promueve Alfonso Martínez la celebración de Día de Muertos en Tacámbaro, Michoacán

Tacámbaro, Michoacán; 25 de octubre de 2025.- De cara a la celebración del Día de Muertos y el próximo desarrollo de los eventos estelares de esta gran tradición, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó la cartelera de actividades ante líderes sociales, empresariales y medios de comunicación de Tacámbaro.

Invitado por un grupo de empresarios de esta región, el Alcalde de Morelia comentó que la presente es la mejor época del año para la capital, ya que es cuando se llevan a cabo los festivales y la ciudad se viste de color y diversión familiar.

Acompañado por el empresario, Valentín Rodríguez, el Presidente de Morelia mencionó que la festividad de Día de Muertos, es ya una tradición emblemática porque se montan espectaculares altares en plazas públicas, además del Desfile de Catrinas y Catrines, que reúne a visitantes nacionales y extranjeros.

Alfonso Martínez, las y los invitó a ser parte de esta celebración, y descubrir las razones de por qué Morelia es un destino obligado para visitar en familia en prácticamente cualquier época del año.

Al término de su participación, las y los presentes reconocieron que Morelia es un referente de trabajo y resultados. Coincidieron en la importancia de replicar estas políticas en los municipios michoacanos para asi contar con más desarrollo.