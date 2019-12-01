Prohíben en Querétaro la música que promueve la apología del delito

Prohíben en Querétaro la música que promueve la apología del delito
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 21:19:12
Querétaro, Querétaro, a 17 de agosto de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, dio a conocer este domingo un decreto con el que se prohíbe la interpretación a reproducción de música que haga alusión a la apología del delito.

Fue a través de un video que subió a sus redes sociales, que el mandatario estatal dijo que con esta medida, se busca proteger a  las nuevas y futuras generaciones de los mensajes que emiten los narcocorridos.

"En Querétaro prevenimos y alertamos, defendemos la paz y el bien común", expresó Kuri.

Asimismo, indicó que este decreto será aplicado en plazas públicas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier lugar de acceso público. 

También dijo que se hace un llamado para que los 18 municipios del estado a que adapten sus reglamentos para extender esta restricción a establecimientos privados, como bares y centros de entretenimiento.

“Querétaro no es una isla y no está exento de los problemas que afectan al país, pero no estaremos de brazos cruzados.. no se permitirá sembrar la semilla de la violencia en el corazón de nuestra gente”.

“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, sino de proteger valores”, aseguró.

“La libertad no existe sin responsabilidad. En Querétaro no vamos a permitir que se fomente la violencia ni que se celebre a los criminales. Esta decisión es por el presente, pero sobre todo, por el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”, concluyó el gobernador.

