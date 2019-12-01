Programa “Ver de Verdad” supera los 10 mil adultos beneficiados en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 21:04:28

Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- Con el firme compromiso de mejorar la salud visual y la calidad de vida de las y los morelianos, el programa “Ver de Verdad” alcanzó un resultado histórico al superar los 10,000 adultos beneficiados con lentes de lectura y descanso de manera totalmente gratuita.

Esta iniciativa, impulsada por el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, junto con el Comité Municipal de Morelia, encabezado por Christian Jaramillo, exdiputado local, ha logrado llegar a las zonas con mayor necesidad del municipio.

A la fecha, las brigadas de “Ver de Verdad” han recorrido más de 150 puntos de la capital michoacana, incluyendo colonias, comunidades y las 14 tenencias, donde se han realizado valoraciones visuales, entrega de lentes y orientación para la detección temprana de problemas que afectan el desempeño personal, social y laboral de los beneficiarios.

El éxito del programa ha sido posible gracias al trabajo coordinado con liderazgos comunitarios y organizaciones locales, permitiendo acercar servicios que antes eran inaccesibles para miles de personas.

El PVEM en Morelia anunció que las jornadas continuarán durante los próximos meses, con la meta de ampliar la cobertura y duplicar el número de beneficiarios, reforzando el enfoque humano que caracteriza a esta iniciativa.

Con “Ver de Verdad”, el Partido Verde reafirma su vocación de servicio y su compromiso con el bienestar de las familias morelianas, demostrando que cuando se trabaja de manera constante y cercana a la ciudadanía, los resultados se ven… y se sienten.