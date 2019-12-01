Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.- El Programa Piloto de Separación de Funciones Jurisdiccionales en Materia Penal Oral, implementado por el Poder Judicial de Michoacán en la región Zamora, registra avances medibles en productividad y desarrollo de los juicios, al incrementar en 76% el promedio de sentencias definitivas emitidas por persona juzgadora en la etapa de juicio oral.

De acuerdo con los resultados comparativos del periodo del 6 de abril al 30 de octubre, durante 2025 cinco jueces emitieron 105 sentencias definitivas, con un promedio de 21 por persona. En el mismo lapso de 2026, dos jueces especializados en la etapa de juicio oral emitieron 74 sentencias, con un promedio de 37 cada uno. A estas cifras se suman dos sentencias emitidas por una jueza que se incorporó como apoyo al programa.

Los indicadores también muestran un incremento de 5% en la efectividad de las audiencias y de 200% en el promedio de testigos desahogados por jornada de debate, lo que refleja una mayor capacidad para desarrollar las audiencias de juicio y avanzar en la resolución de los asuntos.

Este esquema comenzó a operar en abril de 2026, con la distribución de las funciones jurisdiccionales por etapas procesales: tres personas juzgadoras atienden exclusivamente la etapa de control y dos se especializan en la de juicio oral. Esta organización permite concentrar la atención en cada fase del procedimiento y generar mejores condiciones para el desahogo de los asuntos.

Como parte de su fortalecimiento, el Órgano de Administración Judicial autorizó la incorporación de una jueza de apoyo proveniente del Centro de Justicia Oral Penal de La Piedad, así como el uso de una sala de oralidad adicional en la región.

Con estos resultados, el Poder Judicial de Michoacán continúa evaluando y fortaleciendo nuevas formas de organización jurisdiccional que contribuyan a mejorar la productividad, agilizar los procesos y brindar una justicia penal más oportuna a la ciudadanía.