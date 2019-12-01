Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 10:18:57

Ciudad de México, a 23 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la posibilidad de cambios en su Gabinete federal tras rumores de la salida de Omar García Harfuch de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“No, Omar está en la Secretaría de Seguridad y si él no dispone otra cosa yo lo mantengo ahí en la Secretaría de Seguridad”, sostuvo la jefa del Ejecutivo federal.

Sobre la información que circuló en algunos medios de comunicación y redes sociales, en la que se aseguraba que el secretario García Harfuch dejaría su puesto para llegar a la Secretaría de Gobernación (Segob), a fin de perfilar su futura candidatura presidencial en 2030, la mandataria mexicana señaló que son simples rumores.

“No sé de dónde salió ese rumor. No, no hay ningún cambio en el Gabinete”, destacó la gobernante durante su conferencia de prensa matutina.

Cabe mencionar que de igual forma existieron versiones sin confirmar, en las que se mencionaba que Zoé Robledo quedaría fuera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).