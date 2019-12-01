Profesionistas respaldan a Gaby Molina como perfil con experiencia y resultados

Profesionistas respaldan a Gaby Molina como perfil con experiencia y resultados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 13:11:57
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Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- La continuidad de la Transformación en Michoacán requiere perfiles con experiencia en el servicio público, capacidad para construir acuerdos, preparación y resultados, afirmó Gaby Molina al sostener un encuentro con representantes de colegios de profesionistas, con quienes compartió una visión de futuro para el estado basada en el bienestar, la justicia social, la educación, la innovación y el desarrollo.

La aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional afirmó que el diálogo con quienes conocen los retos de Michoacán desde su práctica profesional fortalece la construcción de políticas públicas más eficaces. Durante el encuentro escuchó propuestas de representantes de áreas como salud, derecho, ingeniería, economía, educación, cultura y desarrollo empresarial, a quienes reconoció como aliados para consolidar el segundo piso de la Transformación.

Sostuvo además que la siguiente etapa del proyecto requiere sumar experiencia y conocimiento para responder a los nuevos desafíos del estado. Señaló que la cercanía con la ciudadanía, la capacidad para generar consensos, la preparación y los resultados obtenidos en el servicio público son condiciones indispensables para impulsar una agenda que dé continuidad a los avances alcanzados en Michoacán.

Con más de dos décadas de trayectoria en distintas responsabilidades dentro de la administración pública, Gaby Molina reiteró que seguirá construyendo acuerdos con los distintos sectores de la sociedad. “Escuchar a quienes todos los días resuelven problemas desde su profesión también es una forma de construir mejores decisiones para Michoacán”, concluyó.

En la reunión con más de 50 organizaciones, colegios y asociaciones presentes, destacaron las intervenciones de Mariana Loeza Rodríguez, psicóloga educativa; Octavio Peña Miguel notario público; Gabriela Gaona Agüero Lic. en Derecho y Arturo Pérez Arévalo Mtro. en Administración.

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