Profepa trasladó jaguar incautado fuera del Zoo de Morelia, expone director

Morelia, Michoacán, a 9 de julio de 2026.- El cachorro de jaguar asegurado hace unas semanas durante un operativo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en Zitácuaro, ya no permanece en el Zoológico de Morelia Benito Juárez, informó su director del recinto, Julio César Medina Ávila. Explicó que, por determinación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el ejemplar fue trasladado a otro centro especializado para continuar con su atención.

En entrevista con medios, el funcionario estatal recordó que el felino, de ocho meses de edad, presenta una displasia de cadera que le ocasionará secuelas permanentes y cuyo tratamiento requerirá varios años. Indicó que estos problemas de salud derivan de haber sido separado de su madre a las pocas semanas de nacido, lo que afectó su desarrollo óseo y contribuyó a que presentara un importante grado de obesidad.

Sentenció que especies como el jaguar no deben mantenerse como mascotas, ya que se encuentran en peligro de extinción y su resguardo únicamente puede realizarse de manera legal en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), zoológicos o reservas autorizadas.

Finalmente, Julio Medina informó que en Michoacán son asegurados cada año alrededor de 10 grandes felinos que permanecían ilegalmente en posesión de particulares, como resultado de operativos realizados por la Fiscalía estatal, por lo que insistió en la importancia de evitar la compra y tenencia de este tipo de animales para prevenir casos de maltrato y tráfico de especies.