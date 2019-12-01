Productores y cocineras tradicionales encabezan la presentación de la Feria del Chile Queréndaro 2026

Queréndaro, Michoacán, a 20 de julio 2026.- Antes de los conciertos, la música y la fiesta, están las manos que siembran el chile, preparan el mole y conservan una tradición que ha dado identidad a Queréndaro durante generaciones. Ellos fueron los verdaderos protagonistas de la presentación oficial de la Feria del Chile Queréndaro 2026, realizada ante medios de comunicación, donde productores, moleras y cocineras tradicionales compartieron la historia que existe detrás de uno de los sabores más representativos de Michoacán.

La rueda de prensa fue encabezada por la presidenta municipal, Diana Caballero, acompañada por la directora de Cultura, Areli Moreno, quienes cedieron el protagonismo a quienes dan vida a esta tradición: las cocineras tradicionales y moleras Teresa Flores, Ana Laura Gómez, Doña Macrina, María Delgado Cornejo y Doña Bertha, mujeres con más de 22 años preservando la gastronomía querendarense, así como el joven productor chilero Luis García, representante de las nuevas generaciones que continúan fortaleciendo el cultivo del chile criollo en el municipio.

Con el aroma del mole recién preparado, el color del chile criollo y el orgullo de quienes viven del campo y la cocina, Queréndaro dio a conocer el programa oficial de una feria que, más allá del espectáculo, busca rendir homenaje a las familias que durante décadas han mantenido viva esta tradición.

Durante la presentación, las propias cocineras y productores compartieron cómo el cultivo del chile y la elaboración de recetas tradicionales han pasado de generación en generación, convirtiéndose no sólo en una fuente de ingreso para decenas de familias, sino en un legado cultural que hoy distingue a Queréndaro dentro y fuera de Michoacán.

Cada cosecha representa meses de trabajo, desde la siembra y el cuidado del chile criollo hasta su secado y transformación en platillos que hoy son orgullo del municipio, como los chiles capones, los chiles catrines, el mole tradicional y otras recetas que conservan el auténtico sabor de la región.

La Feria del Chile Queréndaro 2026, que se llevará a cabo del 7 al 9 de agosto, busca fortalecer la economía local, impulsar el turismo y abrir nuevos espacios para que productores, cocineras tradicionales, artesanos y comerciantes compartan su trabajo con miles de visitantes que cada año llegan para vivir una de las celebraciones gastronómicas más importantes de Michoacán.

Además de la riqueza culinaria, la feria ofrecerá una amplia cartelera artística y cultural. El escenario principal recibirá a Banda Tierra Sagrada, Los Jilgueros de la Mina y Banda Cuisillos, además de la participación de artistas locales que mostrarán el talento del municipio. La programación también contará con la colaboración de agrupaciones provenientes de otros municipios, como Ario de Rosales, fortaleciendo el intercambio cultural entre regiones.

Como parte de esta edición, instituciones educativas también se sumarán a la celebración. Destaca la participación del grupo musical Musicanto, de la Universidad La Salle Morelia, además de otras expresiones artísticas y culturales que enriquecerán la experiencia para las familias asistentes.

Concursos gastronómicos, muestras artesanales, actividades culturales, mezcal, gastronomía, tradiciones y espectáculos para todas las edades complementarán una feria que tiene un solo propósito: reconocer el esfuerzo de quienes, desde el campo y la cocina, han convertido al chile en un símbolo de identidad para Queréndaro.

Con esta edición, el municipio reafirma que su mayor riqueza no sólo está en el chile que le ha dado fama, sino en las personas que lo cultivan, lo transforman y lo preservan como parte de su historia. Porque detrás de cada platillo hay una familia, una tradición y un legado que merece ser conocido, valorado y compartido con todo Michoacán.