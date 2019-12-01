Productores de maíz y aguacate exigen respeto al campo y mejores precios en Morelia

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Productores de maíz y aguacate, provenientes de distintos municipios de Michoacán, se manifestaron en el primer cuadro de la ciudad de Morelia para exigir respeto al campo y mejores precios para sus productos.
Los campesinos michoacanos se unieron al llamado nacional de protesta y arribaron al primer cuadro de la ciudad a bordo de tractores con mantas y lonas, exigiendo apoyos, mientras otro grupo gritaba la consigna "precios justos".
En entrevistas, señalaron que, en los últimos cinco años, los costos de producción han aumentado mientras que los precios de venta han disminuido drásticamente.
Indicaron que invierten alrededor de 60 mil pesos por hectárea, pero reciben pagos de tan solo 17 pesos por kilo de aguacate y 4 mil 200 pesos por tonelada de maíz.
"Ya no resistimos más y a la federación y al estado no les importa nuestro trabajo. No entienden que somos el centro de la producción de lo que comen a diario; estamos por los suelos debido a los bajos precios. ¿Qué más nos tiene que pasar para que nos tomen en cuenta?", expresó un campesino proveniente de Angamacutiro.
Para Grecia Aguilar, productora de aguacate, mientras en Estados Unidos se pagan hasta 4 dólares por aguacate, a ellos se los pagan en 17 pesos. "Prácticamente lo estamos tirando al piso y no es justo", comentó.