Productores de maíz demandan precio justo y apoyos para el campo; aseguran que los dejan morir solos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 12:51:59

Morelia, Michoacán, 8 de agosto de 2025.– "Nos estamos muriendo de hambre", manifestaron campesinos productores de maíz de diversos municipios de Michoacán quienes demandan precios justos para su producto.

Frente a las puertas de Palacio de Gobierno en Morelia, los productores de maíz se manifestaron de manera pacífica y solicitaron la intervención del gobierno estatal ante la administración federal y garantizar mejores condiciones económicas para la comercialización del grano.

Alejandro Gámez Vega, campesino , explicó que los programas sociales existentes no son suficientes para los productores.

Señaló que el programa de precios de garantía no operó el año pasado y que el precio actual de 5 mil 800 pesos por tonelada, el cual dijo no cubre los costos de producción, que rondan los 60 mil pesos por hectárea.

"Invertimos más en las cosechas, estamos con la incertidumbre de los precios de comercialización, no es justo que no podemos calcular cuáles serán nuestras ganancias, nos estamos muriendo de hambre, y sin apoyos", comentó uno de los representantes.

Apuntaron que existe una incongruencia, ya que la disminución en el precio del maíz no se ha reflejado en una baja en el precio de la tortilla.

"Nos están dejando morir solos, no somos escuchados por las autoridades", expresó uno de los productores quien agregó están desesperados y ya no saben ante qué instancia recurrir.

Hicieron un llamado a establecer acuerdos con los grandes industriales de la harina de maíz para asegurar precios justos.

Los productores también mencionaron que en estados vecinos como Guanajuato, Jalisco y Sinaloa se han registrado manifestaciones, incluyendo huelgas de hambre, debido a la falta de apoyo. Expresaron su preocupación por la crisis que enfrentan y la posibilidad de llegar a situaciones más complicadas en Michoacán.