Productores de la Sierra Gorda se verá afectada por ley de aguas: Eric Gudiño 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 14:29:01
Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que en la entidad, los productores del campo de la zona serrana son los que más se han visto afectados desde la temperada de lluvias, y ahora serán los más perjudicados si se aprueba la Ley de aguas.

Explicó que por parte del estado se han mantenido apoyos permanentes, aunque estos son insuficientes, siendo que el diputado federal por Morena, Gilberto Herrera Ruíz, no ha apoyado al distrito al que pertenece.

“Ojalá el diputado pueda atender los temas que le corresponden, desconozco cuál sea su trabajo, además este tema le compete a él, ojalá pueda atender y dar la cara como diputado y representante del campo aquí”, dijo.

Señaló que el Gilbero Ruiz, no ha tenido acercamiento con los campesinos queretanos de los municipios de Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín y Tolimán, que comprenden al Distrito Federal 1.

