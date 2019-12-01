Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 13:17:24

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- Representantes de pequeños productores de aguacate afirmaron que mantienen alrededor de ocho puntos de inspección en municipios de Michoacán para revisar cargamentos de fruta procedentes de otros estados, principalmente de Jalisco. A más de un mes de haber instalado los filtros, denunciaron que las autoridades no han enviado al personal especializado que, aseguraron, se comprometieron a proporcionar.

Un representante del sector señaló que algunos camiones llegan con documentación fitosanitaria aparentemente en regla, pero que, según los productores, al abrir las cajas y revisar la fruta han encontrado irregularidades e incluso ejemplares con gusano barrenador.

“Nosotros hemos pedido que la inspección sea adecuada, que no solamente revisen que los camiones traigan sus cartillas fitosanitarias, sino que la gente encargada, que sabe del tema, pueda abrirlos y hacer el muestreo”, expresó.

La representante recordó que, durante los primeros tres días de los filtros, los agricultores detectaron diez camiones con fruta presuntamente infectada.

Los productores mantienen puntos de inspección en municipios como Salvador Escalante, Peribán, Tancítaro, Los Reyes, Tocumbo y Cotija, además de otros lugares de la región. La representante advirtió que la posible propagación de la plaga en zonas aguacateras podría tener consecuencias económicas graves, particularmente si se detecta en fruta destinada a Estados Unidos.

“Estamos bastante preocupados. Si esa fruta llega a un empaque o a una aduana en Estados Unidos y se detecta el gusano, se podría cerrar la exportación. Eso afectaría a los productores y a todas las personas que dependen de la venta del aguacate”, sostuvo.

Afirmó que las autoridades habían planteado instalar cinco unidades móviles de inspección en los accesos a Michoacán, con personal fitosanitario y elementos de la Guardia Civil, pero que hasta el momento los productores no cuentan con esos apoyos.

Agregó que los filtros implican que algunos agricultores se turnen día y noche para mantener la vigilancia, lo que ha llevado a varios a descuidar temporalmente sus huertas. No obstante, aseguró que continuarán con las revisiones mientras no se garantice, a su juicio, una inspección efectiva.

Ante el aumento de la tensión en los puntos de control, responsabilizó a las autoridades por no atender el conflicto ni establecer condiciones para mantener el orden.