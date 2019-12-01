Uruapan, Michoacán. A 25 de noviembre 2026.- Elementos de las guardias Nacional y Civil, así como de la Policía Municipal, detuvieron a un sujeto que habría robado una camioneta al cual se le aseguró un arma de fuego y un inhibidor de señales.
Al respecto se informó que agentes de las referidas corporaciones llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad.
En un momento determinado observaron a un sujeto que amenazaba a un individuo y después emprendía la huida a bordo de una camioneta Mitsubishi.
Acto seguido comenzó una persecución la cual culminó con la detención del presunto ladrón al cual se le aseguró un arma de fuero y un inhibidor de señales.
Finalmente el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.