Proclaman a Fátima como Reina de las Fiestas del estado de Querétaro 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 20:32:48
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- En el Palacio Conín fue proclamada Fátima como Reina de las Fiestas del estado de Querétaro, quien será coronada el próximo 9 de diciembre por el gobernador Mauricio Kuri González, para dar inicio a las fiestas decembrinas.

Fátima afirmó que buscará ser una trayectoria entre las juventudes para conservar las tradiciones queretanas.

“Es un honor para mí, voy a trabajar para conservar nuestras tradiciones queretanas, por que ser queretano es un privilegio para los que nacimos aquí, pero todos los que vivimos aquí somos queretanos”, dijo.

En los días consecuentes se llevarán báculos a los 12 barrios originarios, para que hacer saber que hay una nueva reina en para el pueblo queretano. 
 
La proclamada Reina Fátima, sustituirá a Victoria II.

Noventa Grados
