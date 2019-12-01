Procesión Purépecha recorrerá el Centro Histórico de Morelia la tarde de este jueves

Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- En el marco de las actividades de Día de Muertos que promueve el Gobierno de Morelia, la Preparatoria Federal por Cooperación “Melchor Ocampo” (Prefeco) realizará esta tarde la tradicional Procesión Purépecha, un recorrido que celebra la identidad y el legado de los pueblos originarios de Michoacán.



La procesión partirá a las 18:00 horas de la Plaza Jardín Morelos y avanzará por la avenida Madero hasta la Catedral de Morelia. Estudiantes de la institución participarán portando trajes tradicionales, acompañados de música y elementos simbólicos de la tradición purépecha que evocan la guía de las almas.



Para garantizar el desarrollo seguro de la actividad, se realizará el cierre de circulación a partir de las 17:00 horas en el tramo correspondiente al recorrido de la procesión.



El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía, familias y visitantes a sumarse a esta manifestación cultural que forma parte de la cartelera de Día de Muertos 2026, y a seguir las indicaciones de las autoridades de Policía de Morelia.



Esta actividad reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Morelia con la preservación y difusión de las tradiciones de los pueblos originarios, en un ambiente de convivencia y respeto.