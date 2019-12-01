Querétaro, Querétaro, a 27 de noviembre de 2026.- Los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada, en combinación con la masa de aire asociada al frente frío número 8, mantienen el ambiente frío, los cielos nublados y la probabilidad de lluvias ligeras en Querétaro, condiciones que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuarán durante el fin de semana antes de registrar un repunte gradual en el termómetro a partir del domingo, confirmó Javier Amaya Torres, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

Señaló que, según el reporte meteorológico, el desplazamiento de este sistema invernal sobre el occidente de México propicia lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como precipitaciones intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero, además de chubascos, lluvias fuertes a muy fuertes y un marcado descenso térmico en regiones del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

“En territorio queretano, estos fenómenos han favorecido las bajas temperaturas y la presencia de lluvia ligera. Aunque el comportamiento atmosférico no es del todo previsible en su temporalidad exacta, los pronósticos vigentes del SMN apuntan a que el ambiente fresco a frío y las precipitaciones ligeras persistirán durante el fin de semana, con una recuperación térmica paulatina y menor probabilidad de lluvia desde el domingo”.

Destacó que más allá del episodio del fin de semana, la entidad enfrenta todavía varios meses de actividad invernal. De acuerdo con el pronóstico estacional del SMN (Conagua) para el ciclo 2026-2027, se prevén 56 frentes fríos a nivel nacional entre septiembre y mayo, cifra superior al promedio climatológico de 50 sistemas, en un escenario marcado por la influencia de la fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

“Tras los sistemas estimados para septiembre (3), octubre (7) y noviembre (8), el calendario proyecta 9 frentes fríos en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo, lo que implica que los episodios de descenso térmico y masas de aire frío seguirán presentándose de forma recurrente en el centro del país y en los 18 municipios de Querétaro durante el cierre de 2026 y el primer trimestre de 2027”.

Aseveró que, en Querétaro, el impacto de estos sistemas invernales suele mostrar contrastes marcados entre la zona metropolitana, donde predominan las mañanas y noches frías, lloviznas o lluvias ligeras y rachas de viento, y las zonas serranas y de mayor altitud, donde el SMN advierte mínimas de 0 a 5 °C, posibles heladas al amanecer e incluso condiciones propicias en cumbres elevadas para eventos invernales puntuales.

“Para las autoridades locales y la población, el seguimiento de los avisos meteorológicos diarios resulta clave durante los cambios bruscos de temperatura, especialmente en tramos carreteros de la Sierra Gorda, el semidesierto y la zona conurbada durante las madrugadas y horas de mayor humedad”.