PRIAN paga granjas de bots de guerra sucia contra Morena, denuncia Gladyz Butanda

PRIAN paga granjas de bots de guerra sucia contra Morena, denuncia Gladyz Butanda
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 12:10:47
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Morelia, Michoacán, a 14 de julio del 2026.- La aspirante a la Coordinación estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Gladyz Butanda Macías, denunció que los partidos de oposición, específicamente el Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRI-PAN) pagan granjas de “bots” para generar guerra sucia a los partidos de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, la ex funcionaria estatal apuntó que estas acciones se originan por el avance de la consolidación de la transformación en la entidad, por lo que buscan crear la percepción de falta de unidad o de problemas al interior del partido; enfatizó que se han detectado sobretodo perfiles anónimos que hacen circular la información, así como medios de comunicación ligados a la derecha.

“Ahí que se entretengan en eso mientras nosotros seguimos avanzando”, declaró.

Gladyz Butanda destacó que los eventos organizados por la oposición no logran repuntar, pues mientras las asambleas de Morena son bien recibidas en el territorio, 
“compañeros de la derecha, que aún siendo estando en su cargo, pues andan los fines de semana ahí escapándose a otros municipios haciendo campaña y vemos pues que no se tiene ese mismo respaldo”.

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