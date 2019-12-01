PRI y Movimiento Ciudadano respaldan llamado de Sheinbaum para defender a migrantes en EE.UU.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 15:46:35

Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, respaldaron el llamado de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para defender a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

Durante la mañanera, Sheinbaum anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará denuncias ante el Departamento de Justicia de EE.UU. y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia o en operativos de ICE, considerando algunos como homicidios.

“Tenemos la responsabilidad de demandar la preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo”, expresó la mandataria, además hizo un llamado a la unidad nacional (partidos y sociedad) para respaldar estas acciones y no ser omisos ante violaciones a derechos humanos.

Es por eso que la senadora del PRI, Claudia Anaya, respaldó la presentación de demandas por la muerte de los 17 mexicanos, al considerar que acudir a tribunales estadounidenses es una medida necesaria, sin embargo, cuestiona la falta de diálogo con la oposición.

Asimismo, Alejandra Barrales, senadora por parte de Movimiento Ciudadano, mencionó que apoyarían el pronunciamiento pero pidió que se instalara una mesa de trabajo para que el tema genere medidas concretas y no solo quede en un llamado simbólico.