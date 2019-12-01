PRI realiza clausura simbólica del Instituto Electoral de Sonora; exige investigar presuntas irregularidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 22:42:25

Hermosillo, Sonora, a 12 de noviembre de 2026.- La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, realizó una clausura simbólica de las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE), como medida de protesta para exigir una investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con el organismo electoral.

La movilización fue encabezada por el dirigente priista, conocido como Alito Moreno, quien junto con integrantes del partido manifestó su inconformidad y demandó que las autoridades competentes revisen los hechos que motivaron la protesta.

Durante la protesta, Moreno Cárdenas también señaló al consejero presidente del IEE Sonora, Nery Ruiz Arvizu, por sus presuntos vínculos con personas cercanas a Taddei y con proveedores de materiales y servicios electorales que actualmente son objeto de investigación.

El dirigente priista relacionó sus acusaciones con las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que informó sobre el bloqueo de cuentas bancarias de 40 personas y empresas presuntamente relacionadas con proveedores electorales. Además, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante este escenario, el líder del tricolor consideró que las investigaciones deben extenderse a los organismos electorales estatales y no concentrarse únicamente en el ámbito federal. También adelantó que el partido continuará llevando sus denuncias ante autoridades nacionales e instancias internacionales.

Entre sus señalamientos, cuestionó los procedimientos de contratación de materiales y servicios electorales, así como una posible simulación de competencia entre empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas. No obstante, se trata de acusaciones que deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

Por otra parte, Alejandro Moreno expresó su rechazo al recorte de seis mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027, al advertir que la reducción podría repercutir en la contratación de personal, la adquisición de materiales y la organización de los próximos comicios.

Finalmente, reiteró que el PRI mantendrá sus acciones de denuncia y exigió que se investiguen los presuntos vínculos entre funcionarios electorales y proveedores, con el argumento de garantizar la autonomía, imparcialidad y transparencia de las instituciones encargadas de organizar las elecciones.