PRI Querétaro expresa preocupación por recientes disposiciones legislativas a nivel nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 12:24:44

Querétaro, Querétaro, a 15 de diciembre 2025.- La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, expresó su preocupación por las recientes disposiciones legislativas que, según dijo, generan un mercado negro y fortalecen al crimen organizado.

Señaló que la prohibición de ciertos productos para adultos, en lugar de regularlos, abre la puerta a un negocio ilícito que supera los 20 mil millones de pesos.

Ejemplificó con el caso de los cigarros, donde más del 20 por ciento de las ventas provienen del crimen organizado.

“Cuando prohíbes cosas que tienen que ver con adultos, se vuelve muy peligroso. Lo que necesitamos es regulación, saber qué productos son, qué contienen y cómo se comercializan”.

La dirigente priista cuestionó las sanciones contempladas en la legislación, que van de 25 mil a 225 mil pesos, al considerar que son desproporcionadas frente a otros delitos. “Son penas inmensas que ni los violadores ni los defraudadores tienen. Esto preocupa porque pareciera que no gobiernan para el pueblo, sino para el crimen organizado”.

Arredondo destacó que, gracias a la movilización social y mediática, la oposición consiguió que se retiraran las propuestas de cárcel para consumidores y las multas más elevadas. “Fue una victoria para nuestro sector de oposición y un avance importante. La gente participó, criticó y al final logramos que se diera marcha atrás”.

La dirigente del PRI también anunció que su partido trabaja en revertir la Ley de Aguas, al considerar que no se cumplió con la consulta obligatoria a pueblos originarios. “Ellos que se dicen tan pro de los pueblos no hicieron la consulta. Estamos ya trabajando con diferentes comunidades en todo el país para armar la defensa y buscar tumbar esta ley”.

Arredondo recordó que el PRI cuenta con 37 diputados federales de diversos estados, quienes respaldarán esta estrategia. “Apoyar a los pueblos originarios es lo más importante y no se puede legislar sin escucharlos”.