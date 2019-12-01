PRI Michoacán dispuesto a ceder espacios al PAN, si se concretan alianzas

Morelia Michoacán, a 7 de julio 2026.- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Memo Valencia Reyes, se declaró dispuesto a ceder espacios políticos al Partido Acción Nacional (PAN) de cara a la posible construcción de una coalición electoral para el proceso de 2027, y adelantó que buscará esta semana al líder estatal albiazul, Carlos Quintana, para concretar acuerdos.

"Por supuesto que estoy dispuesto a ceder espacios, estoy dispuesto a cederle la candidatura a la presidencia municipal, si ellos nos ceden la candidatura al gobierno del Estado. Pues estoy dispuesto a apoyarlos en un proyecto de la gubernatura del Estado si ellos nos ceden la candidatura a la presidencia municipal, en la que con mucho gusto, ahora sí nosotros con mucha humildad, cederíamos espacios como la sindicatura y dos o tres regidurías a militantes del Partido Acción Nacional", declaró Valencia Reyes.

El dirigente priista aseguró que un proyecto conjunto entre él y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, garantizaría un triunfo contundente. "Imagínense nada más un proyecto en el que vayamos juntos, Alfonso Martínez y Memo Valencia. Yo me queda claro que podemos ganar, que podemos no solamente competir, vamos por el triunfo, un triunfo barredor, un triunfo arrasador", afirmó.

Valencia Reyes insistió en que la clave para construir una coalición potente es la disposición al diálogo sin mirar al pasado. "Con Alfonso Martínez, sin prejuicios, sin voltear al pasado, sin telarañas en la cabeza, porque por el interés de todos está el interés de México", señaló, aunque advirtió que su obligación como dirigente es darle su lugar a la militancia priista.

"Somos el único partido que tiene una presencia real en todo el Estado. Y ellos saben, perfectamente saben, que su presencia está limitada a ciertos municipios. Sí tienen muchos votos, pero solamente en unos cuantos municipios", contrastó.

Cuestionado sobre si existe resistencia interna en el PRI para concretar la alianza, Valencia Reyes aseguró que no hay oposición dentro de su partido, sino que es la dirigencia nacional del PAN la que se resiste al acuerdo. Adelantó que lo buscará esta semana para reunirse el jueves.

"Si su agenda se lo permite, nos podemos ver el jueves. Vamos a platicar una sola vez", concluyó.