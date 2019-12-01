PRI exigirá a sus aspirantes carta de no antecedentes penales a pesar de no ser obligatoria: Memo Valencia

Morelia, Michoacán., a 24 de marzo de 2026.- En el PRI somos responsables y no solo se pedirá carta de no antecedentes penales a quienes vayan a ser candidatas y candidatos en el próximo proceso electoral, sino que se pondrán más candados en materia de seguridad para evitar la infiltración de criminales, afirmó el dirigente estatal Memo Valencia, tras lamentar que desde el oficialismo se “relajen” los requisitos para futuros gobernantes y legisladores.

Indicó que la sociedad debe tomar nota de quiénes son los que dejan la puerta abierta a la delincuencia en espacios de poder y administración pública, como Morena.

“De por sí pues se cuela cada personaje y estamos dándoles las facilidades de que ya ni la carta de no antecedentes penales presenten. En lugar de buscar poner más filtros para que deje de llegar tanto delincuente ahí vinculado a la delincuencia, y (en Michoacán) quitando la carta de no antecedentes penales, mal, muy mal”, dijo.

Memo Valencia recordó que en el Revolucionario Institucional “estamos limpios en este aspecto, nada de sorpresitas como lo de Chavinda y esas cositas”.

Asimismo, el líder priista envió su solidaridad a las familias de las dos maestras asesinadas por un adolescente en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas y recordó la importancia de mantener una legislación acorde a los problemas actuales de las y los niños, adolescentes y jóvenes.

Mostró su rechazo a las propuestas que piden bajar la edad para que los jóvenes puedan acceder a un cargo de elección popular, como legislador, incluso para poder votar, debido a que no hay condiciones sociales para ello.

“Quieren darle la posibilidad de ser diputados a sus jóvenes cuando sus jóvenes andan de esa edad, adolescentes, jovencitos, andan de sicarios, andan matando gente y ya no nomás en la sierra o en las brechas de Tierra Caliente, sino también en las escuelas, es lamentable. Por eso nuestra realidad tiene que ubicar en su realidad a esos políticos que sacan esas ocurrencias y que las hacen iniciativas o intenciones de hacer una reforma constitucional”, mencionó.

Recordó que, como diputado local desde el Congreso de Michoacán presentó una iniciativa para castigar de forma más severa a quienes recluten a niñas y niños con el fin de enrolarlos al crimen organizado, para que no se conviertan en lo que se conoce como “pollitos de colores”.

Acompañaron la secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés; la regidora de Morelia y defensora de México, Edna Martínez Nambo; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; así como el presidente de la Fundación Colosio Filial Michoacán, Evelio Segura.