PRI en el Congreso se suma a la construcción de una reforma contra la piratería y los delitos digitales: Adriana Campos

Morelia, Michoacán, a 7 de febrero de 2026.- Con una postura proactiva y de responsabilidad legislativa, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado manifestó su respaldo y aportación a la construcción de una reforma orientada a combatir la piratería cinematográfica y audiovisual, una problemática que impacta directamente a la industria creativa, la economía y el patrimonio cultural.

La diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, informó que se participó en una reunión de trabajo con el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, así como con directivos de la empresa Cinépolis, con quienes se dialogó sobre una propuesta de iniciativa para fortalecer el combate a la piratería y a los delitos digitales.

La legisladora explicó que la propuesta se encuentra actualmente en una etapa de análisis y construcción legislativa, por lo que desde el Grupo Parlamentario del PRI se contribuirá con observaciones y planteamientos que permitan conformar un marco jurídico actualizado, sólido y eficaz, acorde a los retos que plantea el entorno digital.

La legisladora subrayó que la piratería y los delitos digitales generan afectaciones reales al patrimonio, a la industria cinematográfica y audiovisual, así como a miles de empleos que dependen de este sector, por lo que es indispensable avanzar en una reforma que proteja la propiedad intelectual y fortalezca la seguridad digital en Michoacán.

“Desde el PRI estamos comprometidos a participar activamente en la construcción de esta reforma, aportando ideas y respaldando toda acción que defienda la legalidad, proteja la creatividad y fortalezca a un sector estratégico para el desarrollo económico y cultural del estado”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el Grupo Parlamentario del PRI mantendrá una postura abierta al diálogo y a la colaboración interinstitucional, con el objetivo de construir una legislación equilibrada que brinde certeza jurídica, fomente la legalidad y contribuya al desarrollo integral de Michoacán.