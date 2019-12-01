Morelia, Mich., a 22 de noviembre de 2026.- El PRI mantiene la convicción de abrir mayores oportunidades para que las mujeres ocupen espacios de representación popular y participen activamente en la toma de decisiones, destacó el presidente del Comité Directivo Estatal, Memo Valencia, durante la entrega de reconocimientos a las participantes del Curso “Sensibilización y Prevención ante la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, ONMPRI, en Michoacán, en coordinación con la Universidad Ágora Hispanoamericana.

“Somos un partido comprometido con las mujeres, tan es así que se nota en el Comité Estatal, somos poquitos los hombres. Cuando yo fui alcalde, la mayoría de mi gabinete eran mujeres, creo que el único hombre era el secretario del Ayuntamiento; la contralora, la tesorera, la oficial mayor, puras mujeres. Y la verdad es que son más capaces, más trabajadoras, más responsables, más honestas y dan mejores resultados”, comentó.

En ese sentido, aseguró que respaldará a los perfiles femeninos competitivos que busquen contender en los próximos procesos electorales y convocó a las participantes a compartir los conocimientos adquiridos con otras compañeras, fortalecer su presencia en las plataformas digitales y convertirse en agentes de cambio en sus colonias, municipios y comunidades.

“Me gustaría, ahora que se va a definir el tema de las candidaturas, que Edna tapice mi escritorio de currículums de mujeres, y que diga que hay no la mitad de candidaturas, no 55 perfiles, no, que diga aquí hay 112, o más”, señaló.

Durante su intervención, la presidenta del ONMPRI Michoacán, Edna Martínez Nambo, indicó que este Curso se llevó a cabo en el marco del “Diplomado de Fiscalización y Finanzas con Perspectiva de Género”, herramienta para reflexionar acerca de la importancia de la participación política, además de contar con todos los elementos técnicos para reportar cada peso que el pueblo de México invierte en los partidos políticos y que de manera responsable ejecutan las mujeres priistas.

“Las mujeres que se capacitan de manera constante abren sus posibilidades para estar listas y preparadas en el momento de la toma de las decisiones”, recalcó.

Por último, la rectora de la Universidad Ágora Hispanoamericana, Ana Luz Mila Barrera, reconoció que estos espacios de formación responden a desafíos fundamentales de nuestro tiempo, comunican con responsabilidad en un mundo digital para reconocer y prevenir la violencia política contra las mujeres y permiten comprender los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

“Mujeres, reconocer los derechos difícilmente permitirán que el silencio se convierta en un destino. Ejercer el liderazgo con conocimiento, sensibilidad y responsabilidad deja una huella profunda no solo en ustedes, sino en la comunidad, en la política y en todo lo que quieren ejercer”, puntualizó.

También estuvieron presentes, las secretarias del Comité Directivo Estatal de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez Álvarez; y de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino Sandoval.