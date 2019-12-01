PRI agota negociaciones para blindar paridad de género en la reforma electoral de Querétaro: Adriana Meza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 17:16:59

Querétaro, Querétaro, a 9 de julio de 2026.- A unas horas de que se defina el dictamen de la reforma electoral en comisiones, la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Meza Argaluza, intensificó las mesas de trabajo con el objetivo de asegurar que el documento final garantice la inclusión de las mujeres y no represente un retroceso en los derechos de paridad.

Minimizó las versiones que daban por hecho una afectación a los bloques de equidad de género, aclarando que las propuestas restrictivas formaban parte de un documento preliminar.

"El borrador es un borrador y no hay nada definitivo; nosotros estamos buscando que se respete lo que por lo menos maneja el IEEQ (Instituto Electoral del Estado de Querétaro)".

La priísta aseguró que la paridad del 50 por ciento es un principio constitucional que no está sujeto a negociación. “El punto crítico del debate se centra en los criterios de postulación para las presidencias municipales”.

Recordó que el borrador original solo contemplaba blindar dos demarcaciones, el IEEQ estipula una reserva de cinco municipios históricamente no gobernados por mujeres y al menos tres gobernados por ellas.

Aunque la propuesta original de la bancada del PRI sugería basar la distribución en criterios meramente poblacionales, Meza Argaluza señaló que existe total apertura para respaldar los lineamientos del órgano electoral si eso destraba el consenso.

"Estamos haciendo un diálogo conjunto porque lo que queremos es que salga una reforma ya. Recuerden que la ley que se manejó en el 2024 no fue válida y se tuvo que usar la de la elección de 2021; lo que pretendemos es que no pase lo mismo con esta".

Sobre el llamado que hizo la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz a conformar un frente de mujeres legisladoras para votar en contra de la reforma si esta resulta regresiva, Meza Argaluza optó por la prudencia institucional y fijó su postura en la concertación antes que en el conflicto.

Afirmó que su concentración está puesta en que las observaciones queden integradas directamente en el dictamen para evitar llegar a la votación en contra.

"Vamos a ver cómo logramos que sea el dictamen y, dependiendo de este, ya podemos tomar una decisión posterior".

Respecto al límite de tiempo para destrabar los nudos legislativos, la diputada sentenció de forma optimista: "Tengo todavía de aquí a las 5 de la tarde para poder estar dialogando. El último minuto tiene 60 segundos y siempre voy por un 'sí'".

Finalmente, enfatizó que además de los temas de lenguaje, redacción y paridad local, la urgencia de la mesa radica en lograr la homologación correcta con la reforma electoral federal.