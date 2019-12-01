PRI acusa a Movimiento Ciudadano de alinearse con el oficialismo tras avalar el Plan B de la reforma electoral en la Cámara de Diputados

PRI acusa a Movimiento Ciudadano de alinearse con el oficialismo tras avalar el Plan B de la reforma electoral en la Cámara de Diputados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 21:32:59
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Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, cuestionó a Movimiento Ciudadano por respaldar, junto con el bloque oficialista, el denominado Plan B de la reforma electoral.

El también senador afirmó que, con dicha votación, Movimiento Ciudadano dejó de actuar como una fuerza de oposición, al coincidir con Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México en la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el PRI, la reforma tiene implicaciones negativas para los congresos locales y los municipios, además de representar un debilitamiento del federalismo. En estás circunstancias, Moreno Cárdenas sostuvo que el voto de MC contribuyó a la aprobación de una medida que “lastima el federalismo”.

“Movimiento Ciudadano y Morena acaban de asestar un golpe mortal al federalismo”, declaró.

En el mismo sentido, el diputado Carlos Garmendia intensificó los señalamientos al asegurar que Movimiento Ciudadano “no es oposición” y al calificarlo como “el nuevo narco partido satélite del gobierno”.

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