PRI acusa a Morena de persecución política rumbo a las elecciones de 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 16:06:33

Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció, a través de un comunicado, que la detención de Karina Barrón Perales forma parte de una persecución política orquestada por el gobierno de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

El partido tricolor señaló que Morena actúa en alianza con Movimiento Ciudadano y acusó que ambas fuerzas políticas están coordinándose para presionar, desacreditar e intimidar a Barrón Perales.

El PRI adelantó que llevará el caso ante instancias legislativas nacionales e internacionales, al considerar que se trata de un uso político de las instituciones de justicia.

Barrón Perales, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue imputada por los presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Su detención ocurrió después de que el senador morenista Waldo Fernández la denunciara por presuntamente fabricarle un delito.