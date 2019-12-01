Prevén que comisiones del Senado voten el Plan B de la reforma electoral el próximo lunes

Ciudad de México, a 21 de marzo 2026.- Se prevé que las comisiones legislativas del Senado de la República voten el llamado Plan B de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta, sea votada el próximo lunes 23 de marzo, a pesar del descontento del PT.

Cabe señalar que la votación de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que presiden los Morenistas Oscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, programada originalmente para ese día a las 17:00 horas, sin embargo, se recorrió una hora para intentar llegar a un acuerdo con los petistas.

Durante la mañana del próximo lunes, las juntas directivas de ambas cámaras se reunirán con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quién solicitó audiencia con los legisladores para exponer sus puntos de vista en torno a los cambios que se prevén en la reforma electoral en torno a ese Instituto.

De acuerdo con fuentes, la consejera quiere tratar principalmente las modificaciones al Artículo 134 Constitucional que ajusta las remuneraciones de los consejeros y magistrados electorales, así como de los secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicos u homólogos, tanto del INE como de los tribunales comiciales de los estados, a fin de que no excedan el monto del salario de la Presidenta de la República.

Igualmente, los cambios eliminan las onerosas prestaciones con que cuentan, ya que se establece que “no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida o de pensiones privadas”. Tampoco “seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes de retiro especiales”.