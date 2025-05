Prevé Morena elección judicial tranquila y segura

Morelia, Michoacán, a 21 de mayo del 2025.- El Partido Acción Nacional (PAN) se quedarán con las ganas de que la elección del Poder Judicial sea un fracaso, señaló Jesús Mora González, líder estatal del partido guinda en Michoacán.

"Será una jornada tranquila, una jornada segura con amplia participación ciudadana aunque nuestros adversarios señalen que no va a votar ni el 5 por ciento", manifestó Mora González quien prefirió no dar una proyección de la participación del electorado en las urnas para el próximo 1 de junio.

En rueda de prensa apuntó que estarán vigilantes de los órganos electorales durante el proceso y garantizar se desarrolle de manera transparente, principalmente al momento del conteo de los votos.

"Somos vigilantes de un buen desarrollo del proceso, esto no quiere decir que confiemos ciegamente en el INE, estaremos atentos y vigilantes de que no hagan cochinadas como en el pasado y en eso somos muy enfáticos, no es darle un cheque en blanco al INE", expresó el líder morenista.

Próximo sábado asamblea Morenista

Será el próximo fin de semana cuando el Comité de Morena lleve a cabo su Consejo Estatal Ordinario, espacio donde se abordará temas como el reglamento de comportamiento ético.

Se prevé la participación de 119 consejeros estatales, también se entregará equipo digital para continuar con la afiliación masiva de militantes.