Presupuesto 2027 de Querétaro priorizará obras hidráulicas y rehabilitación vial: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, 13 de octubre de 2026.- En las próximas semanas, el gobierno municipal de Querétaro presentará ante el Ayuntamiento la propuesta de paquete fiscal y económico para el próximo ejercicio, el cual mantendrá un perfil eminentemente social enfocado en dar solución a las demandas más cotidianas de la ciudadanía, afirmó Felife Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Explicó que la planeación presupuestal centrará sus prioridades en dos rubros fundamentales para el desarrollo urbano, obras de infraestructura hidráulica para mitigar riesgos e impactar el bienestar de las familias y mejoramiento integral de las calles y avenidas en distintas zonas de la capital.

"Ya se estará presentando en próximas semanas en sesión de ayuntamiento el inicio del paquete fiscal, donde como ustedes saben va a tener una orientación totalmente social, seguir con obras que impactan la vida de la gente en su vida diaria: drenajes principalmente, rehabilitación vial principalmente".

Adicionalmente, dijo, el municipio mantiene vigente durante octubre una campaña de regularización fiscal que otorga un 100 por cineto de descuento en recargos y multas de impuesto predial y traslado de dominio, con una recaudación estimada de 40 millones de pesos destinada a fortalecer los fondos de infraestructura y seguridad.

Anunció que el próximo 15 de noviembre se presentará la segunda etapa del sistema de transporte eléctrico gratuito en el Centro Histórico, tras el éxito rotundo que ha tenido la iniciativa entre los usuarios.

Destacó que las nuevas unidades están por llegar a la capital, recordando que la primera fase superó los 36 mil ascensos en sus primeros once días de operación, consolidándose como un modelo ecológico y eficiente para optimizar los tiempos de traslado.

Opera Dren Peñuelas al 100% tras lluvias

Por otro lado, el alcalde informó que, tras las precipitaciones registradas el fin de semana, el Dren Peñuelas operó de manera eficiente y al cien por ciento de su capacidad, conteniendo óptimamente los volúmenes de agua.

Destacó que las obras de ampliación, que triplicaron la capacidad del sistema en comparación con años anteriores, y el funcionamiento de los bordos reguladores permitieron registrar afectaciones mínimas, pese a que el acumulado de lluvia superó los niveles de 2025.

Actualmente, dijo, los trabajos se encuentran en su etapa final de urbanización en el canal pluvial y la losa de techo para entregar una vialidad completamente renovada.