Presupuesto 2026 fortalece el desarrollo social y garantiza estabilidad financiera: Eréndira Isauro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 18:37:39
Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre del 2025.- La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, afirmó que el Presupuesto de Egresos de Michoacán 2026, por un monto superior a 107 mil 884 millones de pesos, es un instrumento eficiente, responsable y con un profundo sentido social, resultado del manejo ordenado y disciplinado de las finanzas públicas que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La legisladora subrayó que este presupuesto, que registra un incremento del 9 por ciento respecto al ejercicio anterior, prioriza rubros estratégicos como seguridad pública, obra pública, justicia y educación, además de mantener un enfoque transversal a favor de los pueblos originarios y una visión claramente municipalista.

Destacó que tan solo en educación se contempla un incremento estatal de más de 2 mil 500 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública ejercerá más de 5 mil 54 millones de pesos, lo que permitirá fortalecer la estrategia de paz en el estado. Asimismo, la inversión en obra pública, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, superará los 3 mil 824 millones de pesos.

Erendira Isauro reconoció que estos avances son posibles gracias a la política de austeridad, orden financiero y combate a la corrupción impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, lo que ha permitido mantener finanzas sanas y dirigir más recursos a donde realmente se necesitan.

“El presupuesto aprobado responde a una visión social, incluyente y de justicia. Hoy Michoacán cuenta con un gobierno responsable que invierte en seguridad, educación, desarrollo de los municipios y atención a los pueblos originarios. Es un presupuesto que consolida la transformación del estado”, sostuvo la legisladora.

Finalmente, refrendó su respaldo al proyecto financiero del Ejecutivo estatal, al considerar que garantiza estabilidad, impulsa el desarrollo regional y protege a los sectores más vulnerables de la población.

