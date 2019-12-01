Presupuesto 2026, con el propósito de beneficiar a Michoacán: Giulianna Bugarini

Presupuesto 2026, con el propósito de beneficiar a Michoacán: Giulianna Bugarini
Fecha: 8 de Diciembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- La diputada Giulianna Bugarini, Presidenta del Congreso del Estado, aseguró que el Presupuesto de Egresos 2026, aprobado por la 76 Legislatura, “fue diseñado con el solo propósito de que cada familia en Michoacán viva mejor”.

La legisladora aseveró también que “el recurso público no son solo números, sino la posibilidad de que más niñas y niños reciban educación digna, que las familias cuenten con servicios de salud más cercanos y que la seguridad llegue a los barrios y comunidades donde más se necesita”.

Giulianna explicó que el presupuesto fortalece cuatro áreas que tocan directamente la vida de la gente:

•⁠  ⁠Salud, para que nadie se quede sin atención
•⁠  ⁠Educación, con escuelas más seguras y equipadas
•⁠  ⁠Seguridad, para que las familias vivan tranquilas
•⁠  ⁠Infraestructura, con más obras y servicios en los municipios

Asimismo, afirmó que se cuidarán las finanzas del estado, pero garantizando que los servicios públicos continúen mejorando.

La Presidenta del Congreso expresó que esta decisión se tomó con responsabilidad y sensibilidad social, escuchando las necesidades que la ciudadanía ha expresado todos los días en las colonias, comunidades y calles del estado.

“Este es un presupuesto hecho para ustedes, para que el bienestar esté al alcance de todas y todos. Nuestro compromiso es que el dinero del pueblo regrese al pueblo en mejores servicios, oportunidades y calidad de vida”, señaló.

Finalmente, Giulianna Bugarini reiteró que el Congreso seguirá trabajando con honestidad y cercanía, poniendo primero al pueblo, como lo exige la transformación de Michoacán.

