Préstamos entregados por Sheinbaum en Apatzingán no alcanzan ni para pagar la cuota al crimen organizado: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- Los préstamos de 10 mil pesos que entregó la presidenta Sheinbaum en Apatzingán, no alcanzan ni para pagar la cuota que el crimen organizado cobra a los comerciantes, agricultores y sectores productivos de este municipio, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, luego de considerar como una burla los supuestos apoyos del Gobierno Federal.

“Créditos de 10 mil pesos, en lugares donde las tienditas pagan cuota al crimen organizado. ¿Qué forma de burlarse del pueblo? Una persona que tiene su huertita de limón, con 10 mil pesos, ¿tú crees que le va a alcanzar para pagarle a alguien que vaya a revisar si no hay minas en el camino? Eso es una burla”, dijo.

Insistió en que lo necesario en esa demarcación y región, es una verdadera estrategia de combate a la violencia, así como un trabajo efectivo para desactivar minas y artefactos explosivos que “siembran” los grupos de la delincuencia, no solo en caminos y brechas, también en huertas de cultivo.

“En Apatzingán que les dé seguridad, que limpie minas, las brechas, que quite artefactos explosivos de las huertas, que la gente pueda regresar a trabajar”, mencionó.

El líder del priismo michoacano lamentó que “si hay un municipio agraviado por el gobierno y que es víctima de su indolencia, de su falta de capacidad por ejercer sus facultades constitucionales para poner orden, es Apatzingán y que vaya la presidenta a entregar créditos, por qué mejor no va a iniciar el programa de Sembrar Vida allá, quitando las minas explosivas que están por todas las huertas, porque no nada más están en las brechas, están en las huertas”, mencionó.

Memo Valencia recordó la necesidad de apoyar de forma efectiva al campo michoacano y terminar con la simulación de la 4T, que ha desmantelado los verdaderos programas sociales, “que le hagan lo que hacíamos en los tiempos del PRI. Lleven proyectos para tecnificar la tierra, el riego, programas para dar fertilizante, equipamiento, tractores”.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; y de Gestión Social, Bladimir González; la regidora y dirigente del ONMPRI, Edna Martínez Nambo; y el presidente de la Fundación Colosio en Michoacán, Evelio Segura.