Presidenta Municipal acerca los servicios del Ayuntamiento a la Tenencia de Morelos

Presidenta Municipal acerca los servicios del Ayuntamiento a la Tenencia de Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 16:09:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 29 de agosto 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Mariela Alcántar Baca, junto a todo su gabinete, encabezó este día la jornada del programa “Presidenta en tu Tenencia y Comunidad” en la Tenencia de Morelos, donde se brindó atención directa a la ciudadanía.

Con gran afluencia de vecinos, se atendieron peticiones y se dieron resultados de manera inmediata, fortaleciendo la cercanía del gobierno municipal con la población.

La Presidenta Municipal destacó que estas giras de trabajo permiten escuchar de primera mano las necesidades de la gente y dar respuestas concretas: “Agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy; próximamente estaremos en más comunidades y tenencias, porque nuestro compromiso es estar cerca de ustedes”, expresó.

Con este programa, el Ayuntamiento reafirma su convicción de gobernar con proximidad y atención directa a las y los ciudadanos de todo el municipio.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Crecen los casos de abuso y violación en la región de Lázaro Cárdenas: Torres Piña
Hallan cadáver putrefacto en un barranco de Uruapan, Michoacán
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS en Chihuahua; le sugirió bajar de peso y no le pareció
Así fue la historia de los dos adolescentes privados de la libertad en Pénjamo por grupo delincuencial jalisciense; los rescataron con vida pero uno de ellos murió por las inhumanas condiciones
Comentarios