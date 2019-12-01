Presidenta Municipal acerca los servicios del Ayuntamiento a la Tenencia de Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 16:09:37

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 29 de agosto 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Mariela Alcántar Baca, junto a todo su gabinete, encabezó este día la jornada del programa “Presidenta en tu Tenencia y Comunidad” en la Tenencia de Morelos, donde se brindó atención directa a la ciudadanía.

Con gran afluencia de vecinos, se atendieron peticiones y se dieron resultados de manera inmediata, fortaleciendo la cercanía del gobierno municipal con la población.

La Presidenta Municipal destacó que estas giras de trabajo permiten escuchar de primera mano las necesidades de la gente y dar respuestas concretas: “Agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy; próximamente estaremos en más comunidades y tenencias, porque nuestro compromiso es estar cerca de ustedes”, expresó.

Con este programa, el Ayuntamiento reafirma su convicción de gobernar con proximidad y atención directa a las y los ciudadanos de todo el municipio.