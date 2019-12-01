Presidencia del INE debe ser ciudadana, apartidista e imparcial: Carlos Quintana

Morelia, Michoacán, a 04 de noviembre del 2026.- La nueva Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), debe reunir características importantes como tener un origen ciudadano, ser transparente, apartidista e imparcial, advirtió Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

Quintana Martínez consideró como una cuestión de Estado la próxima selección de la Presidencia del INE, por lo que ésta no debe estar bajo el control de Morena, ni de ningún otro partido político.

"La renovación de la Presidencia del INE es una cuestión de Estado, por lo que Acción Nacional exige a las mayorías de San Lázaro mucha responsabilidad para elegir a una presidenta ciudadana, apartidista,

transparente e imparcial; México necesita un INE fuerte sin el control de Morena, ni de ningún otro partido", explicó.

El Jefe Estatal del PAN también dejó en claro que el proceso electoral del 2027 está en grave riesgo, ante la falta de garantías para que las elecciones se realicen de forma democrática y sin la intervención del partido en el poder mediante el control del árbitro electoral.

"Desde Acción Nacional advertimos sobre el riesgo que existe de que una autoridad electoral sometida a intereses partidistas, como fue el caso de Guadalupe Taddei, comprometa la confianza en las elecciones de 2027; es urgente que se garantice el respeto a la voluntad ciudadana, sin alteraciones ni ventajas artificiales", precisó.