Presentarán en el Congreso de Querétaro un informe de hallazgos en la elección del 1 de junio del Poder Judicial

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 25 de junio de 2025.- Una vez transcurridas las elecciones del 1 de junio a los diferentes cargos al Poder Judicial, es necesario hacer un diagnóstico al interior de la Legislatura Local para poder realizar un dictamen de la reforma constitucional, afirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local.

“Es fundamental que podamos tener un diagnóstico de qué fue lo bueno, qué fue lo malo, y qué fue lo feo, así le podría yo llamar a esta sección y qué hemos encontrado bueno”.

Refirió que a finales de este mes de junio se presentará a la comisión un informe de los hallazgos que se encontraron de la elección del 1 de junio por cuanto vea a la elección federal y por cuanto ve a los ejercicios que se vivieron en los estados que realizaron elecciones de jueces y magistrados en local.

“Nos parece bien que la gente participe y que la gente vote por sus autoridades, eso está bien y le pondría una palomita, pero lo que no está bien es que haya a las rondas finales candidatos sin verdaderamente haber estudiado porque además hay gente vinculada al crimen organizado, gente que hoy resulta que no tenía el promedio, gente está en la cárcel y aun así participó y ganó y gente fuertemente vinculada a partidos políticos, especialmente a Morena”.

Lo feo, detalló, es que la gente no quiso ir a votar, hubo un abstencionismo brutal y eso es feísimo porque entonces ¿quién falló? ¿fallaron las autoridades electorales? ¿falló el modelo de elección? O ¿fallaron los ciudadanos al no querer ejercer el derecho a votar?

“Hay que resolver esas preguntas para no repetirlo en Querétaro; entonces te hablaría de este esquema así muy práctico, pero hay muchos ejemplos de lo bueno, lo malo y lo feo en este tema y yo creo que es importante que antes de arrancar de las leyes secundarias en Querétaro podamos verdaderamente hacer un diagnóstico y que se debata”.

Dijo estar de acuerdo en que sus homólogos de todos los partidos entren a un debate legislativo público sobre la elección judicial del 1 de junio en donde participen las autoridades electorales, los candidatos que ganaron y lo que perdieron, así como los ciudadanos para que digan por qué sí y por qué no votaron.

“Lo más importante es que se pueda traer a esa mesa de discusión a expertos que ya están revisando como es el caso del licenciado Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del INE, gente así de ese nivel para que nos hable del tema; tenemos tiempo, entonces no nos vayamos con la prisa y cuando esté el diagnóstico se presente como comisión donde recojamos esta experiencia que se tuvo de la elección del 1 de junio para tener un punto de partida como diagnóstico para saber qué funcionó y qué no funcionó”.

Afirmó que eso fue lo que ellos establecieron cuando se propuso que era mejor esperar al 2027 para ver cómo iba a salir la elección del 1 de junio.

“Hoy estoy obligado a presentar ese diagnóstico ante los integrantes de mi comisión y de la Mesa Directiva porque una vez que ya se debatió, ya se votó en la comisión y ya los ayuntamientos expusieron sus argumentos ya se puede sesionar en la comisión para aprobarlo y subirlo a Pleno”.