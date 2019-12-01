Presentará Sully Mauricio un exhorto ante la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, para atender la problemática relacionada con un corralón que presuntamente opera sin permisos y con costos elevados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 16:31:52

Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- En respuesta a las diferentes solicitudes de la ciudadanía del municipio de Pedro Escobedo, la diputada Sully Mauricio Sixtos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentará este jueves un exhorto ante la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, para atender la problemática relacionada con un corralón que presuntamente opera sin los permisos correspondientes y con costos elevados.

“Estamos atendiendo el llamado directo de la ciudadanía que pide legalidad y transparencia en estos servicios”.

Expresó su preocupación por cobros excesivos y falta de claridad en las tarifas, situación que afecta directamente el patrimonio de las familias y genera incertidumbre al momento de recuperar sus vehículos.

“No podemos permitir que las familias paguen cantidades desproporcionadas por un servicio que debe estar regulado”.

A través de un exhorto, la legisladora solicitará la intervención coordinada de autoridades municipales, estatales y federales para revisar concesiones, verificar que los establecimientos cuenten con los permisos necesarios y garantizar que las tarifas aplicadas estén dentro de los tabuladores autorizados.

“Si un corralón no cumple con la ley, debe revisarse y, en su caso, sancionarse”.

Detalló que el llamado está dirigido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, refuercen los mecanismos de supervisión e inspección de los servicios auxiliares de autotransporte. “La coordinación entre los tres órdenes de gobierno es clave para frenar posibles abusos”.

Reiteró que el propósito es proteger los derechos de la ciudadanía de la entidad y asegurar que ningún servicio público funcione fuera del marco legal, privilegiando siempre la transparencia y la legalidad.

“Nuestro compromiso es claro: defender el patrimonio y la certeza jurídica de las y los queretanos”.